شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش: لازم كل شهر أعلن طلاقى لتتأكدوا إنى ما رجعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة نسرين طافش، عن طلاقها من زوجها المعالج بالطاقة شريف شرقاوى، منذ 3 شهور، عبر خاصية ستورى حسابها على إنستجرام.

وقالت نسرين:" بالنسبة لتكرار خبر طلاقى، يعنى كم المسجات اللى وصلتنى شيء عم تطمنوا عليا و شيء عم يسأل ليه رجعتوا لبعض ومن بعدها رجعتوا أطلقتوا، يعنى لازم كل شهر أعلن طلاقى لتتأكدوا انى ما رجعت أنا أعلنت انفصالى من 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد هل لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا و لا في تمديد لـ 2023".



نسرين طافش

أعلن شريف شرقاوي طليق، الفنانة نسرين طافش، انفصالهما رسميًا، عبر حسابه على إنستجرام ، قائلا: تم الطلاق بسلام، وأنا أحترمها كإنسانة، وعدم الاتفاق شيء طبيعي يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام.

يذكر أن نسرين طافش أعلنت زواجها في شهر يوليو الماضى، نشرت صورة ممسكة بيد زوجها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ما جمعه الله، بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين"، وبعدها نشرت أكثر من صورة تجمعها بزوجها من شهر العسل الذى قضته معه في الفيوم.

وتنتظر نسرين طافش طرح فيلم "أخى فوق الشجرة" الذى تشارك في بطولته إلى جانب رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وطرحت الشركة المنتجة الأفيش الأول للفيلم وظهر رامز جلال على الأفيش بظهره وبوزن زائد وهو جالس فوق أحد الأشجار.

كما تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.