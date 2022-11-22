شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد سكارليت جوهانسون.. حكاية 5 رجال استحوذوا على قلب النجمة الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الممثلة سكارليت جوهانسون اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر بعيد ميلادها، بعدما حققت نجاحاً كبيراً خلال مسيرة طويلة قامت خلالها ببطولة العديد من الأفلام الهامة عبر مسيرة مطولة، وحفلت بفضل جمالها أيضاً بشهرة كبيرة وإعجاب قطاع كبير من الجمهور ممن أثنوا عليها وأحبوها.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أقرب 5 رجال لقلب النجمة الشهيرة في عيد ميلادها اليوم.



scarlett johansson

1/ سكارليت جوهانسون وجوش هارتنت

ارتبطت جوهانسون بالممثل جوش هارتنت ما بين عامي 2005 و2006 ، وذلك بعدما تعارفا في فيلم Black Dahlia، وخلال مقابلة له مع وسائل الإعلام بعد الانفصال، أرجع السبب إلى جداول أعمال سكارليت المزدحم.

2/ سكارليت جوهانسون وزوجها ريان رينولدز

تزوجت scarlett johansson بطلة سلسلة أفلام The Avengers من الفنان الوسيم لمدة عامين قبل أن يعلنا طلاقهما عام 2010، وحافظ الثنائي على سرية علاقتهما منذ علاقتهما عام 2007، قبل أن يتزوجا فيما بعد.

وأثناء انفصالهما أخطرا وسائل الإعلام عبر بيان اكدا فيه احترام كلاً منهما للآخر، وأرجعا السبب إلي جدول أعمالهما الذي يجعلهما لا يستمتعا بوقتهما معاً مثلما كانا في السابق.

3/ سكارليت جوهانسون تعجب بـ شون بن

لم تقف علاقات سكارليت عند أبناء جيلها، وإنما وقعت scarlett johansson في غرام نجم أكبر منها بفارق سني كبير، والدليل ارتباطها بعلاقة حب مع النجم الأميركي شون بن عام 2011، حيث كانت تبلغ 26 عاماً بينما بلغ هو من العمر 50 عاماً، ورصدتهما أعين مصوري الباباراتزي في عدد من اللقاءات الغرامية، ولكن تلك العلاقة انتهت سريعاً.

4/ سكارليت جوهانسون وصحفي فرنسي

لم تكتفي scarlett johansson بعلاقاتها السابقة وإنما واعدت بعد ذلك صحفي فرنسي كشفت عن وقوعها في حبه وهو رومان دورياك، حيث ارتبطت به عام 2012، ثم توطدت العلاقة بينهما وتطورت إلى الخطوبة عام 2014 ثم تزوجا بنفس العام في حفل مفاجئ بعد وقت قصير من ولادة طفلهما الأول.

وبعد زواج دام عامين، أعلن الثنائي نهاية علاقتهما، وكشف مصدر مقرب منهما أن الثنائي قد انفصلا بالفعل منذ صيف 2016.

5/ زوجها الحالى

حالياً ترتبط النجمة سكارليت جوهانسون بالممثل كولن جوست​ وتمت خطبتهما رسمياً في وقت سابق من العام الجاري، كما أن تصريحات الثنائي تعكس أنهما بصدد التجهيزات للزواج قريباً.