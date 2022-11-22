شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج السينمائي ناصر حسين..رصيده 50 فيلما في الثمانينيات والتسعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل المخرج السينمائي والسيناريست ناصر حسين ودفن بمسقط رأسه بالصعيد بمحافظة سوهاج ، وكان الراحل من مخرجي فترة الثمانينات والتسعينات ، ومارس كتابة السيناريو والإخراج ووصل رصيده لحوالي 50 فيلما من اشهرها : انتحار مدرس ثانوي ، درب العوالم ، صعيدي في الجيش ، المشاغبون في البحرية ، سفاح في مدرسة المراهقات ، هروب الأوغاد ، وكر الذئاب ، صائد الجبابرة ، خمسة كارت ، الصعايدة جم ، فتوات السلخانة ، طبول في الليل ، أولاد الملجأ ، وغيرها )

الراحل حاصل علي ليسانس الآداب قسم الصحافة عام 1961، وماجستير في الدراسات الأفريقية عام 1967، وعمل كمحرر صحافي في مجلة روز اليوسف، وكانت بدايته في العمل السينمائي من خلال كتابة السيناريو وكانت أول أعماله فيلم (للنساء فقط) عام 1962، وشارك بعدها كمخرج في فيلم (لا يا أمي) عام 1979، ثم انطلق في عالم الإخراج فيما بعد ليخرج أفلاما تجارية خفيفة لعدد من النجوم في تلك المرحلة منهم حسين فهمي ومحي إسماعيل ، حاتم ذو الفقار ، محمد عوض ، يونس شلبي ، محمد رضا ، يسرا ، محمود الجندي ، نجوي فؤاد ، فيفي عبده ، احمد راتب ، سعيد صالح ، هياتم ، ايمان ، سامي العدل ، وغيرهم .