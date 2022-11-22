الظهور الأول لـ رامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمي – (صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:47 مساءً - بطريقته الخاصة، رد النجم المصري، صاحب أشهر برامج للمقالب، رامز جلال، اليوم الثلاثاء، على الشائعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بالعمى واعتزاله التمثيل.

فنشر رامز صورة تجمعه مع نجم منتخب ويلز غاريث بيل وذلك عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام“، في إشارة إلى أن ما يثار حوله من إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة. وظهر رامز جلال ضاحكًا ومرتديًا نظارة شمسية، في صورة سيلفي من نجم منتخب ويلز.

وقد تكون إشارة من رامز على أنه متواجد في قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022، حيث خاض منتخب ويلز أولى مبارياته أمس الاثنين أمام المنتخب الأميركي، وانتهت المباراة بالتعادل 1 – 1، وقد أحرز الهدف نجم منتخب ويلز ومهاجم لوس أنجلوس إف سي الأميركي غاريث ويلز بضربة جزاء بالدقيقة 82 من المباراة.

أنباء حول إصابة رامز جلال بالعمى

وخلال الأيام الماضية، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة تفيد باعتزال رامز جلال نتيجة إصابته بالعمي.

تعليق شقيقه ياسر جلال

من جهته، صرح النجم المصري ياسر جلال لوسائل إعلام مصرية، أن كل هذا مجرد شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة، ورفض التعليق عليها، مؤكدًا على أنها مجرد شائعات بلا معني. وأضاف جلال أن رامز بخير ويواصل عمله بشكل طبيعي، ولا يلتفت لمثل هذه الشائعات.

تعليق المهن التمثيلية

ومن جانبه، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عدم صحة ما أثير بشأن إصابة رامز جلال بالعمى، واصفًا كل ما تردد في هذا الشأن بالشائعات، وهو ما أكدته أيضاً الفنانة نهال عنبر، مسؤول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، التي شددت على عدم تلقيها ما يفيد بتعرض رامز جلال لإصابة خطيرة أو ما إلى ذلك.

رامز جلال وبرنامج «رامز موفي ستار»

وكانت آخر أعمال صاحب المقالب الشهير تقديمه لبرنامج “رامز موفي ستار” في رمضان الماضي، التي دارت فكرته حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خدعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم. وتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي أصابتهم بالهلع خلال الحلقات.

بالإضافة الي أن رامز جلال يستعد لتقديم برنامج مقالب جديد يعرض خلال شهر رمضان 2023 المقبل، لكنه يفرض حالة من التكتم الشديد حول البرنامج حتى لا يتم تسريب الفكرة للضيوف.

“أخي فوق الشجرة”

وعلى الصعيد الفني، كان الفنان المصري رامز جلال قد أعلن مؤخرًا عن تحضيره لفيلم جديد بعنوان ”أخي فوق الشجرة“، ليمثل عودته إلى السينما بعد برنامجه ”رامز موفي ستار“ الذي قدمه في رمضان 2022 الماضي.

ونشر رامز جلال البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقًا: ”بسم الله توكلنا على الله واللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر“.

وأضاف: ”فيلم أخي فوق الشجرة .. قريبًا.. وكل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد علينا جميعاً اللهم آمين يا رب“.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار رامز جلال: الفنانة تارا عماد، نسرين طافش، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ويزو، وهو من إنتاج وليد صبري وإخراج محمود كريم.

ونافس رامز جلال العام الماضي بموسم أفلام عيد الفطر بفيلمه الأخير ”أحمد نوتردام”، وشاركته البطولة النجمة غادة عادل.

وتدور قصته حول جريمة غامضة يسعى رامز جلال لحلها، ويجسد رامز شخصية صحفي، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية “أحدب نوتردام” بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوغو.

كانت مواقع التواصل قد شهدت تسريبًا لأفيش دعائي للفيلم منذ أيام، ولم يؤكد صناع العمل صحة الأفيش من عدمه حتى الآن، وظهر رامز جلال متنكرًا على الأفيش غير الرسمي للفيلم.

الخليج 365

الخليج 365