بسبب قلة العمل .. فنانة مصرية تكشف عن عملها سائقة “أوبر”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:47 مساءً - كشفت الفنانة نجلاء يونس عن اتجاهها للعمل كسائقة “أوبر ” بسبب قلة الأدوار الفنية التي تعرض عليها بين الحين والآخر .

قالت نجلاء يونس خلال استضافتها في برنامج “الستات” المذاع عبر قناة “النهار” إن صديقة لها وصفتها ب”الشجاعة والمغامرة” هي من اقترحت عليها تلك الفكرة للعمل بها إلى جانب الفن .

تابعت متحدثة عن المواقف التي تقابلها أثناء عملها كسائقة أوبر وما قد تقابله من خطر: “الخطر ممكن يجيلك في قلب البيت ده اولا، ثانيا لازم تاخد بالأسباب .. أنا مواجهتش حاجة فيها تحدي كبير” .

أضافت: “الحياة تحت وفوق ومش دايما الواحد متصالح تماما أو مش زعلان، بس أنا أكتر حاجة مبحبهاش إن أبقى قليلة الحيلة” .

فيما أكدت نجلاء يونس على أنها باستطاعتها القيام بأدوار كبيرة في الأعمال الدرامية وإسناد الأدوار الفرعية فقط لها، وهو ما يدفعها إلى العمل لتوضيح نفسها بشكل أكبر وتكون ذات تأثير .

واصلت عن حياتها الشخصية: “كنت متزوجة لمدة سنتين وانفصلت لأن الطباع مكنتش متوافقة ومحصلش نصيب يكون فيه أولاد .. أنا نفسي أبقى أم في بيت هادئ” .

يذكر أن نجلاء يونس كانت قد شاركت في مسلسل “ليه لأ 2” الذي عرض عبر منصة شاهد vip بدور الموظفة سحر .

ومسلسل “ليه لأ 2” من بطولة: منة شلبي وأحمد حاتم ودنيا ماهر وسارة عبد الرحمن ومراد مكرم ومها أبو عوف والطفل سليم مصطفى والطفلة منى أحمد زاهر وغيرهم .