أول ظهور تليفزيوني للتوأم نجلي الموسيقار محمد سلطان وفايزة أحمد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:47 مساءً - حل نجلا الموسيقار الكبير محمد سلطان والفنانة فايزة أحمد، الدكتور طارق محمد سلطان وشقيقه التوأم الدكتور عمرو محمد سلطان ضيوفا مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “ON” في الظهور التليفزيوني الأول لهما .

وخلال اللقاء كشف أبناء الموسيقار الراحل محمد سلطان عن كواليس الساعات الأخيرة في حياة والدهم الذي وافته المنية يوم الأحد 13 نوفمبر عن عمر ناهز ال 85 عاما إثر تعرضه لسكتة قلبية .

فقال الدكتور طارق محمد سلطان أنه كان على تواصل مستمر بوالده بشكل يومي هاتفيا وأحيانا لأكثر من مرة في اليوم، مشيرا إلى أن في يوم وفاة الموسيقار محمد سلطان شعر بأن صوته متغيرا واتصل باستمرار للاطمئنان عليه ونصحه باستشارة طبيب ولكنه فوجئ بالخبر بعد ذلك .

وتحدث الدكتور عمرو محمد سلطان عن والده الراحل وتأثيره بهما: “تركلنا حاجات كتير، عندنا الروح الفنية وساعدنا على الإحساس الفني والرقة والنظرة الفنية في كل حاجة والإحساس والعطف بالحيوان، كان عنده العقلانية والروحانية” .

تابع “طارق”: “كان بيصلي الفرض بفرضه وعنده ذاكرة، كان يقولي أسماء الله الحسنى كلها مرة واحدة بدون خطأ .. علمني احترام الغير والسياسة مع الناس ومكنش شخص مادي” .

وأضاف أنه بعد إتمامه وشقيقه عمرو تعليمهما الثانوي، أرسلهما والديهما لاستكمال دراستهما للطب في فرنسا حتى تخصص في التجميل بينما تخصص الدكتور عمرو في أمراض الباطنة .

فيما أشار الدكتور عمرو محمد سلطان إلى أنه عرض على والده الراحل كثيرا الإقامة معه في فرنسا، لكنه كان دائما يرفض ويصر على البقاء في مصر .