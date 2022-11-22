شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة روضة عبد الله تنتهي من ألبومها " دانا " بعد 3 سنوات تحضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة التونسية روضة عبد الله ألبومها الأول "دانا" والذي تختم من خلاله مرحلة مميزة في مسيرتها الفنية بدأت بعرض المشروع الغنائي "أسرار" في أيام قرطاج الموسيقية 2016 ثم جولة تونسية ودولية لعرض "قْطايتي" في كل من مصر ، فرنسا، كندا ، وغيرها من البلدان ليكون ألبوم "دانا" جسر تواصل بين البدايات والخطوة القادمة في مشوارها الملئ بالكثير من الشغف.

الاشتغال على ألبوم "دانا" تواصل على امتداد ثلاث سنوات كان حجر أساسه إقامة فنية لروضة عبد الله مع عدد من الموسيقيين، الذين تقاسموا معها الحلم من بينهم مهدي البحري عازف الجيتار والموزع الموسيقي الذي وضع لمسته الخاصة في تعاونه مع صاحبة الألبوم وذلك إلى جانب الحضور المميز لعازف البيانو Dominique Sablier في "دانا" الذي أنشأ صوتا خاصًا لجميع الأغاني.

وعن رمزية عنوان ألبومها الأول تقول روضة عبد الله : "دانا هي الجوهرة الثمينة والنادرة في أحد معانيها والفن بالنسبة لي "دانا" فهو ذو قيمة كبيرة في حياتي و"دانا" هي كذلك اسم لأميرة أمازيغية دافعت باستماتة عن قبيلتها وهي في نظري المرأة التي تحلم وتسعى لتحقيق أحلامها و"دانا" هي أيضا لقائي الأول مع عازفة العود والملحنة منى شطورو فقبل هذه الأغنية كان التلحين بالنسبة لي عالمي الخاص لا أتشاركه مع أحد فكانت دانا بداية لتعاون فني وصداقة عميقة مع منى شطورو، أثمرت "نتفكر" و"علاش" وقريبا أغان جديدة ، وألبوم "دانا" يضم 11 أغنية من بينها 8 أغان جديدة طرحت يوم 28 أكتوبر 2022 على منصات رقمية ومن المنتظر أن يتم طرح كل أغنية منفردة .

يذكر أن روضة عبد الله قدمت منذ فترة حفلا بمصر حضره رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر والسفير التونسي السابق بالقاهرة نجيب المنيف وكان الحفل بعنوان " ليلة تونس "وغنت روضة حوالي 10 أغاني من رصيدها ومنها (قطايتي) كلماتها وألحان منى شطورو وأغنية " دانا دنه " كلماتها وألحان مني شطورو وروضة عبد الله و( اللي فات ) كلماتها وألحانها و( ساعات ) كلماتها وألحان منى شطورو و( بين الوديان ) من الموروث الموسيقي التونسي و( جمل يهدر ) من موروث موسيقى الجنوب الشرقي التونسي والمناطق الحدودية الصحراوية التي تجاورها وأغنية ( يا شبابة) من الموروث الموسيقي التونسي وأغنية ( وعلاش ) كلمات بشير اللقاني وألحان منى شطورو و( أنا حبيت ) كلمات بشير اللقاني وألحان منى شطورو. و( انادي انادي ) كلمات وألحان روضة عبد الله .



روضة عبد الله