شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنعى المخرج والملحن روميو لحود: بتشرف إنى عرفتك وغنيت من أعمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة إليسا، المخرج والملحن روميو لحود، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على تويتر، وكتبت إليسا، قائلة:"روميو لحود شو بشع الفراق لو كيف ما كانت الظروف بتشرف إني عرفتك وغنيت من أعمالك وعاصرت إبداعك، وانشالله روحك بتضل حاضرة بكل عمل بنستعيدو ليك".



إليسا

وفى سياق آخر تحيى النجمة إليسا حفلاً غنائيًا فى الكويت يوم 24 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 250 مليون مشاهدة كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.