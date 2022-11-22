شكرا لقرائتكم خبر عن موسم رأس السنة موعد جديد لعرض فيلم الرعب "يوم 13" بعد تأجيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "يوم 13" من وضع اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية للفيلم الذى تم الانتهاء من تصويره منذ أكثر من عامين، إلا أن عمليات الجرافيك والمؤثرات البصرية استغرقت وقتاً طويلاً لاسيما وأنه تم تصوير بطريقة الـ 3D، وحددت الشركة المنتجة رأس السنة موعدًا لطرحه أخيرًا في دور العرض خاصة وأن هذا الموسم يعد الأنسب لاعتماد الفيلم على الرعب والساسبنس.

وبدأ أبطال وصناع الفيلم الترويج له منذ شهر مايو الماضى، بعد طرح التيزر التشويقى الأول للعمل الذى تدور أحداثه في إطار رعب مثير، ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ 3D، والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله

الفيلم يسجل التعاون الثانى بين أحمد داود ودينا الشربينى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى قبل 6 سنوات، بينما اشتركا معا في بطولة 3 مسلسلات هى "جراند أوتيل" مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح ، و"زى الشمس" بمشاركة أحمد السعدنى وسوسن بدر وريهام عبد الغفور، و"لعبة النسيان" بمشاركة إنجى المقدم.