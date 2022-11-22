أيمن بهجت قمر: أحداث "تحت تهديد السلاح" من قصة حقيقية مقتبسة من الفلاحين

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست أيمن بهجت قمر إنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها على فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة النجم حسن الرداد، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، مشيرًا إلى أنها فاقت توقعاته من داخل الوسط الفني وخارجه وتلقى إشادات كبيرة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أحداث الفيلم من قصة حقيقية مقتبسة من الفلاحين، وقدمتها بشكل يليق بالسينما المصرية"، مشيرًا إلى أن حسن الرداد قد بذل مجهودًا كبيرًا من خلال الفيلم الذي استغرق قمر في كتابته فترة طويلة، وأكد أنه كتبه خصيصًا للرداد.

والفيلم يعرض فى دور العرض المصرية اضافة إلى دور العرض بدبي والسعودية ومصر، وفى كندا ولندن وأمريكا وفي بعض البلدان العربية.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، مى عمر، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور أحداث فيلم "تحت تهديد السلاح"، من قصة حقيقة، وتتناول الأحداث في إطار الأكشن والإثارة جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث رجل يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.