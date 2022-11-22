شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تودع مسلسلها الجديد "بعد النهاية" بعد 5 أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تودع الفنانة نرمين الفقى تصوير مسلسلها الجديد "بعد النهاية" المكون من 15 حلقة، مطلع الأسبوع المقبل، حيث يتبقى لها 5 أيام تصوير فقط وتنتهى من آخر مشاهد العمل بالكامل تمهيدًا لعرضخ خلال الفترة المقبلة، والعمل تأليف فداء الشندويلى ومحمد إبراهيم وشيماء سامى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد، ويشارك فى بطولته هالة فاخر، وأحمد سعيد عبد الغني وجيهان خليل، وصبري عبد المنعم.



نرمين الفقى من كواليس مسلسلها بعد النهاية

وحرصت الفنانة نرمين الفقى على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأسبوع الماضى، وقالت في تصريحات على هامش حفل الافتتاح إن الأعمال التي نشاهدها مؤخرًا وصلت لمستوى جيد، والمشاهد حريص على متابعة المسلسل بالكامل معقبة: "لو بقدم عمل مش هكون مبسوطة لو حد حرق الأحداث وهكون سعيدة لو في متابعة لنهاية العمل".

وأضافت خلال لقائها بقناة dmc: "مسلسل أبو العروسة يناقش كل مشكلات الأسرة العربية ويطرح لها حلولاً، وحقق نجاحًا كبيرًا لأنه يخاطب العقول بمنتهى الاحترام، لافتة إلى أنها تعمل على مسلسل جديد قائم على التشويق والإثارة وأول مرة في حياتي أشارك في عمل من هذا النوع".

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" آخر أعمال نرمين الفقى، من تأليف وإخراج هانى كمال، وشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي ورشا أمين وعدد آخر من الفنانين.

وظهرت نرمين الفقى كضيفة شرف في مسلسل "الكبير أوى 6" مع أحمد مكي في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.