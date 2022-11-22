شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد وائل جسار.. صوته علامة مسجلة فى تترات وأغانى الأفلام والمسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المطرب اللبناني وائل جسار بعيد ميلاده اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، والذي يأتي بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد زواجه الـ17، إذ كتب يوم 12 نوفمبر الجاري عبر حسابه بموقع "فيس بوك" موجهًا رسالة إلى زوجته: وعدى لك فى عيد زواجنا السابع عشر أن أظل أحبك حتى يتوقف نبض قلب.. أنت بدونك الحياة لا طعم لها ولا لون.

ويعد وائل جسار أحد أبرز المطربين الحاليين على الساحة، والذي قدم العديد من الأغاني يحفظها جمهوره عن ظهر قلب، وتميز المطرب اللبناني في تقديم أغاني تترات المسلسلات والأفلام التليفزيونية المختلفة، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا بل كانت علامة مميزة لهذه الأعمال الدرامية، ومنها أغنية "الحب في قلوبنا درجات" تتر مسلسل "مريم" بطولة خالد النبوي وهيفاء وهبي الذي عرض في رمضان 2015.

كما تألق وائل جسار في تتر مسلسل "أريد رجلا" بأغنية "النهاية واحدة"، ولا ينسى جمهور مسلسل "الدالي" بطولة نور الشريف تتر البداية الذي قدمه المطرب اللبناني ويقول في مطلعه "مين ده الي كاره دنيتك وبيشتهي موتك ...مين ده الي موتو بكلمتك وحياتو فى سكوتك"

صوت وائل جسار الطربي يضيف الكثير من القيمة الدرامية في العمل الفني سواء في المسلسلات أو الأفلام، لذا نجدها علامة مميزة لهذه الأعمال، مثلما كان الأمر في مسلسل "الشك"، و"نخبي ليه" من فيلم "365 يوم سعادة"، و"حلم حياتي" من فيلم "توأم روحي".