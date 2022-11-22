إيناس عز الدين تقدم روائع عبد الوهاب وبليغ فى حفل القومية بالمسرح الكبير

ومن أبرز المختارات المقرر تقديمها "لا مش أنا اللي أبكي - قلبي بيقولي كلام - مضناك - لا تكذبي لـ محمد عبد الوهاب، حنين لـ بليغ حمدي، ما قال لي وقلت له لـ فريد الأطرش ، ع الحلوة والمرة لـ محمود الشريف ، ساكن في حي السيدة لـ محمد فوزي ، علي قد الشوق لـ كمال الطويل ، يا طيور لـ محمد القصبجي ، يا مسافر وناسي هواك لـ أحمد صدقي، مبيسألش عليا أبدًا لـ محمود الشريف، حد قالك - شمس الأصيل - طوف وشوف لـ رياض السنباطي.

القاهرة - سامية سيد - تشارك المطربة إيناس عز الدين في حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس 24 نوفمبر علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث من المقرر أن يتم تقديم مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التى أبدعها كبار الملحنين يؤديها عدد من المطربيبن وهم سامح منير، إيناس عز الدين، احمد سعيد، آيات فاروق، هند النحاس، أشرف وليد، محمد طارق، غادة آدم .

يشار إن الفرقة القومية للموسيقي العربية تأسست عام 1989م بهدف جمع التراث الغنائي العربي وإعادة إحيائه وتقديمه بأسلوب متطور.

وقالت مؤخرًا الفنانة إيناس عز الدين، إن وقفة النافورة على مسرح دار الأوبرا المصرية، رهبة ما بعدها رهبة لأنه وقف عليها عمالقة الغناء، مشيرة إلى أن التنوع مطلوب فى مسرح دار الأوبرا وهذا العام باقة من ألمع النجوم يقدمون ألمع الأغانى.

وأضافت إيناس عز الدين فى حوار خاص لقناة الحياة، أن جمهور دار الأوبرا سميع درجة أولى ويستطيع أن يفرق بين الجيد والسيئ، وعندما أخرج على الجمهور كأنى فى اختبار، لأن الأمر ليس بالهين وأحضر له من كل شئ بداية من إطلالتى واختيار نوعية الأغنيات المناسبة للحدث.

وأكدت أن أهم شيء كيف أوصل إحساسى للجمهور، واختار الأغانى على أساس إحساسى، وجزء آخر أبحث فيه عما يحبه الجمهور، وجزء عن الأغنيات النادرة، وراضية بأول تجربة لى.

وأوضحت، أننى مدرسة شيرين عبدالوهاب، مدرسة السهل الممتنع الذى يصل للقلب، وأنا من عشاقها، لافتة إلى أن الفنان الكبير محمد الحلو وعلى الحجار، قطبين وقامات فى الموسيقى وكان بالنسبة لى أن أجد اسمى وسط هؤلاء حلم بعيد عشت وحققته، وهو تكريم عن مجهود السنوات الماضية، ونفسى أقدم أغنيات أكثر من ذلك وينتشر اسمى أكثر وأكثر.