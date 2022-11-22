شكرا لقرائتكم خبر عن 158 مليون دولار لفيلم جورج كلونى وجوليا روبرتس Ticket to Paradise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والكوميديا الجديد Ticket to Paradise الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جورج كلونى، والممثلة العالمية جوليا روبرتس، منذ طرحه بدور العرض المختلفة منذ يوم 8 سبتمبر الماضى، إيرادات وصلت إلى 158 مليونًا و542 ألف دولار.

وانقسمت إيرادات فيلم Ticket to Paradise إلى 61 مليونا و556 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و96 مليونا و986 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من: كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.