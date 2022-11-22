راندا البحيري سعيدة بصورة السيسي وهو يحمل كأس العالم: “انت العوض”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:50 صباحاً - عبرت الفنانة المصرية راندا البحيرى عن فرحتها بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يحمل كأس العالم أثناء مشاركته في حفل افتتاح المونديال بقطر.

ونشرت البحيرى صورة السيسى على حسابها على انستجرام وكتبت عليها ” انت العوض”.

وتابعت “حتى زعلى علشان مشاركناش في النسخة دى من كأس العالم نسيته لما شفت صورتك دى بجد، ربنا يخليك لينا”.

وكان قد تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرفع كأس العالم، تزامنا مع مشاركته في فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر.

يذكر أن هذه صور قديمة منذ 4 سنوات، وكانت تحديدا في 15 مارس 2018، حيث وصل كأس العالم مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في حضور الرئيس السيسي، وحمل الرئيس المصري كأس العالم ورفعه عدة مرات للأعلى.