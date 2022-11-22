كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:50 صباحاً - علقت الفنانة السورية نسرين طافش بشكل غير مباشر على اعلان طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي انفصاله عنها بشكل رسمي.
وكتبت نسرين طافش في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “استمتع بكل لحظة ، و استمر بفعل ما يبهجك.. أهم سؤال تطرحه على نفسك هو : كيف يمكن أن أسعد نفسي في هذه اللحظة ؟”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن شريف شرقاوي انفصاله رسميا عن الفنانة السورية وذلك ردا على احدى متابعاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد علقت على إحدى منشوراته قائلة “فين نسرين طافش؟”، ليجيبها ويعلن وقوع الطلاق بينهما قائلا “تم الطلاق بسلام وأحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر.. المهم السلام والاحترام”.
يذكر أنه كانت قد سرت الشائعات حول وجود أزمات وخلافات بين الثنائي، بعد فترة قصيرة من اعلان الزواج، بسبب توقف نسرين طافش عن متابعة زوجها عبر “إنستغرام”، وحذفها لكافة الصور التي تجمعهما.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي.. فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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