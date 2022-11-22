شكرا لقرائتكم خبر عن منتج فيلم "صاحبتى": واجهتنا صعوبات كثيرة فى التصوير ومرحلة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ساندرو كنعان منتج فيلم "صاحبتى"، خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365 من مهرجان القاهرة السينمائى، عن الصعوبات التي تخطوها في تصوير الفيلم.

وقال ساندرو: "فيلم صاحبتى أول تجربة إنتاجية ليا وعلى علاقة طيبة مع المخرجة كوثر يونس بقالنا سنين ودائما بنحاول نشارك بعض في كل الأعمال واللى شدنى للعمل أن كوثر مخرجة موهوبة جدًا ومميزة وبحب الأفكار اللى بتنقاشها، وواجهتنا صعوبات كتير في التصوير ومرحلة التطوير خدت وقت طويل مع السيناريست لأنه وقت كورونا وخدنا وقت طويل في البروفات لأن كوثر كانت عاوزه تطلع حاجة معينة من الممثلين وفترة التصوير كانت ممتعة ومرهقة".

فيلم "صاحبتى" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته 17 دقيقة واشتركت كوثر فى كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومنتج مشارك محمد العمدة وتمويل كوثر يونس ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعى.

كان" صاحبتى" قد أقيمت له أربعة عروض ضمن المسابقة الرسمية لقسم آفاق السينما القصيرة بمهرجان فينسيا السينمائى الدولي والذى يعتبر أول فيلم مصري يشارك فى المسابقة.

ويعد فيلم "صاحبتي" أول أفلام كوثر يونس بعد تخرجها من المعهد العالي للسينما وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج منهما الفيلم الوثائقى "هدية من الماضى" وحقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا حيث استمر عرضه فى صالات السينما لأكثر من 6 أسابيع وهو ما لم يحدث فى تاريخ السينما الوثائقية فى مصر من قبل.