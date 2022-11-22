شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الباشا: قدمنا فيلم "حمزة: أطارد شبحًا يطاردنى" بتمويل فلسطينى بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الفلسطيني كامل الباشا الفائز بكأس فولبى لأفضل ممثل فى مهرجان فينسيا خلال لقائه مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن لتلفزيون الخليج 365، إن فيلم "حمزة: أطارد شبحًا يطاردني" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة، تم تمويله بأموال فلسطينية بالكامل.

وأشار كامل الباشا إلى أنه تم طرح فكرة الفيلم للتبرع عبر الأنترنت وبالفعل حصلنا على التمويل من خلاله ومن خلال أصدقاءنا والمهتمين بالصناعة ومن طاقم التمثيل والطاقم التقني بالفيلم ممن عملوا بشكل تطوعي.



كامل الباشا والزميل علي الكشوطي

انطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.