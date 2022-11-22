شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور من أحدث كليبات مسار إجبارى "بقيت غريب - شيروفوبيا 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكتف اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" بمجرد الإعلان عن الأغنية الجديدة لهم من شيروفوبيا، والتي تحمل اسم "بقيت غريب"، وإنما عرض البرنامج الذى يذاع على شاشة قناة Dmc لقطات حصرية من الكليب، نعرضها خلال التقرير التالى.

وكان فريق مسار إجبارى قد خص برنامج "صاحبة السعادة" بمفاجأة سارة لجمهورهم ومتابعي البرنامج، بعدما قاموا بغناء أغنية جديدة "شيروفوبيا 2 – بقيت غريب"، وهي الأغنية التي تعد بمثابة جزء ثان من شيروفوبيا الذى سبق وطرحوها قبل سنوات وحققت نجاحا كبيرا، حيث يطالبهم جمهورهم بغنائها في كل حفل.

وأكدت إسعاد يونس أن مسرح برنامجها دوما كان حافلا بالمفاجآت السارة لجمهوره ومشاهديه، وبالتالي تسعد بأن تعلن عن مفاجأة أخرى ممثلة في شيروفوبيا 2 تاركة أفراد الفريق لتقديمها على المسرح.



الكليب



كليب بقيت غريب



الكليب



شيروفوبيا 2