شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسار إجبارى يفاجئ جمهوره بأغنية "بقيت غريب" من شيروفوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خص فريق مسار إجبارى برنامج "صاحبة السعادة" بمفاجأة سارة لجمهوره ومتابعي البرنامج بعدما قام بغناء أغنية جديدة "شيروفوبيا 2 – بقيت غريب"، وهي الأغنية التي تعد بمثابة جزء ثان من شيروفوبيا الذى سبق وطرحوها قبل سنوات وحققت نجاحا كبيرا، حيث يطالبهم جمهورهم بغنائها في كل حفل.

وأكدت إسعاد يونس أن مسرح برنامجها دوما ما كان حافلا بالمفاجآت السارة لجمهوره ومشاهديه، وبالتالي تسعد بأن تعلن عن مفاجأة أخرى ممثلة في شيروفوبيا 2 تاركة أفراد الفريق لتقديمها على المسرح، الأغنية من كلمات احمد الراوى، وألحان هانى الدقاق، توزيع مسار إجبارى.

جدير بالذكر أن مسار إجبارى تعد من أقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات: "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.