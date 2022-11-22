شكرا لقرائتكم خبر عن كوثر يونس: فيلم "صاحبتى" واجه صعوبات فى التصوير وعديتها بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المخرجة كوثر يونس، عن فيلم "صاحبتى"، خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 من مهرجان القاهرة السينمائى، وعن التحديات التي واجهتها في تصوير الفيلم.

وقالت كوثر يونس: "عاوزة أطلع الممثلين بأكتر شكل حقيقى أنا مصدقاه وده خد وقت ومجهود في التحضير وكتابة السيناريو خدت وقت لأنها كانت في كورونا، وكمان اختيار الممثلين ونشوف مين لايق على الدور لأن كان في ممثلين عاملتلهم كاستينج بس مش لايقين على بعض بس كل ده عدناه بنجاح".

فيلم "صاحبتى" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته 17 دقيقة واشتركت كوثر فى كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومنتج مشارك محمد العمدة وتمويل كوثر يونس ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعى.

كان" صاحبتى" قد أقيمت له أربعة عروض ضمن المسابقة الرسمية لقسم آفاق السينما القصيرة بمهرجان فينسيا السينمائى الدولي والذى يعتبر أول فيلم مصري يشارك فى المسابقة.

ويعد فيلم "صاحبتي" أول أفلام كوثر يونس بعد تخرجها من المعهد العالي للسينما وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج منهما الفيلم الوثائقى "هدية من الماضى" وحقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا حيث استمر عرضه فى صالات السينما لأكثر من 6 أسابيع وهو ما لم يحدث فى تاريخ السينما الوثائقية فى مصر من قبل.