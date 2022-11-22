شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسار إجبارى يسترجع ذكريات أحد أهم أغانيه "شيروفوبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق مسار إجبارى أثناء استضافته من جانب إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" عن كواليس أغنية شيروفوبيا، مؤكدين أن الأغنية حققت نجاحا كبيرا، وانتقلت بسرعة بين كافة الأوساط، خاصة البنات ممن أرسلوا لنا رسائل كثيرة وقتها.

كما تحدث أعضاء الفريق عن كل شخص فيه "شيروفوبيا" بداية من هاني الذي قال: "ساعات ببقى قافل كده من النزول"

جدير بالذكر أن فريق مسار إجبارى قام بجولة غنائية ناجحة العام الجارى، فى السعودية وسلسلة حفلات فى القاهرة والإسكندرية، التى أعقبت نجاح أولى جولاته الأوروبية فى برلين وباريس وبلجيكا، وتحتفل الفرقة المصرية مع محبيها فى الأردن بألبومها الغنائى الجديد "نص الحاجات".

مسار إجبارى تعد من أقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات: "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع