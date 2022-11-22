بعد الجدل حول اغنية كأس العالم.. ميريام فارس تعتذر عن هذا الخطأ!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 01:06 صباحاً - بعدما أثارت أغنيتها في كأس العالم المقام في قطر ضجة واسعة، اعتذرت النجمة اللبنانية ميريام فارس عن تصريح أعلنت فيه مدة تحضير أغنيتها Tukoh Taka.

وكتبت صاحبة “أنا والشوق”، عبر حسابها في تويتر، اليوم الاثنين “بشكر كل من كتب كلمة حلوة عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره 5 أشهر، وبعتذر إنّو بإحدى المقابلات قلت 5 سنين سهوًا”.

جاء توضيح ميريام، بعدما أعلنت في مقابلة تلفزيونية قبل يومين، أن المشروع استغرق 5 سنوات للتحضير، ما أثار زوبعة من الانتقادات ضدها.

وأوضحت أنها قامت بتلحين الجزء العربي من الأغنية، ووزعته أيضا، بحيث انتقت كل الآلات العربية والشرقية.

في حين قامت أختها بكتابة الكلمات، وأضافت ميريام مصطلحات مثل: “سلام عليكم”.

قبل ذلك، تعرّضت النجمة الاستعراضية لانتقادات حادة بعد انتشار المقطع الترويجي لأغنية Tukoh Taka، حيث اعتبرها البعض تقليداً واضحاً لأسلوب النجمة الكولومبية شاكيرا التي أدت أغنية كأس العالم عام 2010، من ناحية الغناء والرقص وكذلك الشعر والملابس.

وللكلمات أيضاً نصيب من الانتقاد، حيث اعتبرتها بعض التعليقات “ركيكة جدا” على المستوى الفني.