شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغنى: حريصة على متابعة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هبة عبد الغني خلال لقائها مع تلفزيون الخليج 365، علي هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، إنها تهتم بمشاهدة الأفلام الأرت هاوس المستقلة، لأنها بدأت تشارك فيها بشكل كبير مؤخرًا، خاصة بعدما سبق وكانت عضو لجنة تحكيم لمسابقة الأفلام القصيرة.

وأشارت هبة عبد الغني، إلى أن الأفلام القصيرة تحمل أفكارًا متنوعة ومختلفة وتجارب شبابية جامحة، وهو ما يدفعها للمتابعة خاصة أنها بعيدًا عن القالب التجاري، معبرة عن إعجابها بالأفلام الأوروبية.

وأكملت هبة عبد الغني حديثها بأن برنامج أفلام مهرجان القاهرة في دورته الـ 44 برنامج متميز وبدأ يظهر جمهور جديد من أعمار مختلفة يقبل علي الأفلام المختلفة وخاصة القصيرة.

انطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.