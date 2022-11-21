شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى: سعيد بالمشاركة فى مهرجان القاهرة بفيلم "19 ب" بعد 4 سنين كرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المنتج محمد حفظى، عن فيلم "19 ب" الذى يشارك به في مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 44 خلال حلوله ضيفة على تليفزيون الخليج 365، وقال: "سعيد أنى راجع مهرجان القاهرة بفيلم من إنتاج شركتى بعد 4 سنين كرئيس مهرجان والمخرج أحمد عبد الله حد بثق فيه وبحب السينما بتاعته واللى بيقدمه ودائمًا بحب أشارك معاه في كل أعماله".

فيلم "19 ب "، للمخرج أحمد عبد الله، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه،

والفيلم من بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.