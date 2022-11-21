شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض الفنان حازم إيهاب لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت زوجة الفنان الشاب حازم إيهاب عن تعرضه لوعكة صحية شديدة مؤخرًا اضطرتهم لنقله إلى المستشفى، وذلك عبر صورة من خلال حسابها على موقع إنستجرام نشرت فيها صورته من على سرير المستشفى، وعلقت: "حمد لله على سلامتك يا حبيبي".

جدير بالذكر أن أحدث أعمال حازم ايهاب هو مشاركته فى فيلم 19 -ب من إخراج أحمد عبد الله.



حازم فى المستشفى

تدور أحداث فيلم 19-ب حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، حيث يضطره ذلك إلى مواجهة مخاوفه.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد من الأسبوع الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.