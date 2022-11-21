جيهان خليل تجسد شخصية فتاة شعبية فى مسلسل "حرب نفسية" مع أروى جودة

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنان جيهان خليل ضمن أحداث مسلسل "حرب نفسية" شخصية شهد فتاة شعبية، ويحمل عددًا من المفاجآت، ومن المقرر عرضه خلال الشهر المقبل، وهو بطولة كل من أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتجسد أروى ضمن أحداث المسلسل دور سيدة متزوجة من ضابط شرطة ويواجهان العديد من المواقف فى إطار سيكو دراما.

وأكدت مؤخرًا الفنانة جيهان خليل خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 أنها متشوقه لحصول فيلم "19 ب" على جوائز في مهرجان القاهرة السينمائى وهو الفيلم الوحيد المصرى المشارك بالمهرجان .

وأضافت فريق عمل الفيلم مهم منهم المخرج أحمد عبدالله الذى شارك سابقة بأفلامه في عدة مهرجانات وحصلت على جوائز.

يذكر أن فيلم "19 ب" تدور أحداثه حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.