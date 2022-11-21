شكرا لقرائتكم خبر عن فدوى عابد: اتعلمت كتير من سيد رجب فى "19 ب" واستمتعت بالشغل معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة فدوى عابد عن كواليس مشاركتها في فيلم "19 ب" خلال حلولها ضيفة على تليفزيون الخليج 365، من مهرجان القاهرة السينمائى وقالت: "بقدم في الفيلم شخصية دكتورة وتجمعها علاقة محبة بالحيوانات إنسانية وفيها مشاعر، والنجم سيد رجب كفاية اتفرج عليه في التصوير وأجواء العمل كانت أكثر من رائعة، واستمتعت جدًا في الشغل مع سيد رجب".

فيلم "19 ب "، للمخرج أحمد عبد الله، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه،

والفيلم من بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.