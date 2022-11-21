شكرا لقرائتكم خبر عن رضا الباهى: ضحّيت من أجل السينما وبعت أرضي وانفصلت عن زوجتى بسبب فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج التونسي الكبير رضا الباهي في حواره مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن لتليفزيون الخليج 365، إنه ضحى كثيرًا من أجل السينما، حيث انفصل عن زوجته لأنهما لم يتفقا على إنتاج فيلم ديما براندو بعد وفاة النجم العالمي مارلون براندو، حيث باع أرضه من أجل إنتاج الفيلم وهو ما اعترضت عليه زوجته وتم الانفصال رغم الحب، حيث أحبها لأنها تشبه ممثلة سويدية، مشيرًا إلى أن السينما بالنسبة له تعني الكثير.

واكمل المخرج رضا الباهي، أن جزيرة جربة في تونس محور الأحداث بفيلمه جزيرة الغفران المشارك بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، تشبه مدينة الإسكندرية في تنوعها الثقافي والفكري والديني ونفس حالة التعايش بين الجميع، موضحا أن الأمر أختلف بعد الربيع العربي حيث أصبح الناس لا تقبل التعايش رغم أنه أساس الإسلام الصحيح.

وأشار رضا الباهي إلى أن هناك مسحة رجعية دخلت العالم العربي وحتي في أوروبا وهي فكرة وعدم تقبل الاخر، حيث أصبح فكرة عامة فالانتخابات الإيطالية فاز بها اليمن وهناك في عودة للوراء ورفض للأخر.



المخرج رضا الباهي وعلي الكشوطي



رضا الباهي

انطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.