نبيلة عبيد تحسم الجدل حول إصابتها بفيروس جديد

كتب امير فتحي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - ردت الفنانة نبيلة عبيد على الأنباء التي تم تداولها عنها مؤخرا حول إصابتها بفيروس جديد يجمع بين الكورونا والأنفلونزا .
نفت نبيلة عبيد تلك الأخبار في منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام، والتي أكدت من خلاله على أنها بصحة جيدة .
فكتبت قائلة: “الحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة، ومش صحيح ما كتب على بعض المواقع الإخبارية بإني مريضه بفيروس يجمع ما بين الأنفلونزا والكورونا ومش عارفة إيه” .
تابعت الفنانة المصرية: “احب اطمنكم جميعا إني بخير .. وشكرا على سؤال الجميع ومحبتكم كلكم” .
وترددت هذه الشائعة بعد غياب نبيلة عبيد عن حضور جنازة وعزاء الموسيقار الكبير محمد سلطان الذي توفي يوم الإثنين الماضي بسبب تعرضها لنزلة برد تسببت في آلام بجسدها .
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