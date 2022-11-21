الموت يفجع الفنان سعد لمجرد

كتب امير فتحي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:51 مساءً - أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن وفاة جدته لوالده الفنان البشير عبدو يوم السبت الماضي في منشور لها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة تجمع سعد لمجرد بجدته الراحلة من مرحلة طفولته، كتب في تعليقه عليها ونعيه لها: “جدتي في ذمة الله” .

تابع متوجها بالدعاء لها: “اللهم اغفر لها وارحمها واعفُ عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه” .

وحرص عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن على تقديم التعازي لسعد لمجرد في وفاة جدته، جاء من بينهم كلا من الفنانين: محمد شاهيم وأحمد زاهر وعمرو سعد والإعلامي مصطفى الآغا وغيرهم .

فيما نعى والد سعد لمجرد الفنان البشير عبدو والدته بكلمات مؤثرة ، فقال: “والدتي الحبيبة في ذمة الله .. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة واجعلها يا رب من أهل الجنة .. دعواتكم لنا أحبائي بالصبر على فراقها” .