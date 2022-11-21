كتب امير فتحي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:51 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” بمجموعة من الصور ومقطع فيديو توثق من خلالها حضورها لحفل إفتتاح بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر .
ظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كلاسيكية مرتدية بدلة باللون الأبيض، وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها باستضافتها لحضور هذه الاحتفالية التي انطلقت بمباراة قطر والإكوادور، وانتهت بفوز منتخب الإكوادور .
ولاقت إطلالة ياسمين صبري انتقادات من جانب بعض المتابعين الذين أشاروا في تعليقاتعم إلى أنها كانت لا تناسب هذا الحدث والمكان أيضا نظرا لتواجدها داخل الاستاد، وأنه كان من الأفضل أن ترتدي زي رياضي .
فجاءت بعض التعليقات مثل: “لو لبستي سبور شئ ملائم للحدث الرياضي كان أحلى” و “طقم تحفة بس مش مناسب للاستاد” و “البسي حاجة سبورت، هو مش إيفنت عشان تلبسي كده” و “هذا لبس ستاد؟” .
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لياسمين صبري بسبب إطلالتها في حفل إفتتاح كأس العالم قطر 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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