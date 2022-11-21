انتقادات لياسمين صبري بسبب إطلالتها في حفل إفتتاح كأس العالم قطر 2022

كتب امير فتحي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:51 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” بمجموعة من الصور ومقطع فيديو توثق من خلالها حضورها لحفل إفتتاح بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر .

ظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كلاسيكية مرتدية بدلة باللون الأبيض، وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها باستضافتها لحضور هذه الاحتفالية التي انطلقت بمباراة قطر والإكوادور، وانتهت بفوز منتخب الإكوادور .

ولاقت إطلالة ياسمين صبري انتقادات من جانب بعض المتابعين الذين أشاروا في تعليقاتعم إلى أنها كانت لا تناسب هذا الحدث والمكان أيضا نظرا لتواجدها داخل الاستاد، وأنه كان من الأفضل أن ترتدي زي رياضي .

فجاءت بعض التعليقات مثل: “لو لبستي سبور شئ ملائم للحدث الرياضي كان أحلى” و “طقم تحفة بس مش مناسب للاستاد” و “البسي حاجة سبورت، هو مش إيفنت عشان تلبسي كده” و “هذا لبس ستاد؟” .