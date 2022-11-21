بعد 5 شهور من ارتباطهما .. شريف شرقاوي يعلن طلاقه من نسرين طافش

كتب امير فتحي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:51 مساءً - كشف خبير الطاقة شريف شرقاوي في تعليق له على مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” انفصاله عن زوجته الفنانة نسرين طافش .

تلقى شريف شرقاوي سؤالا من أحد المتابعين جاء فيه: “فين نسرين طافش؟ اتطلقتوا؟” .. ليجيب قائلا: “تم الطلاق بسلام وأنا احترمها كإنسانة” .

وأضاف “شرقاوي” لافتا إلى سبب الانفصال: “عدم الاتفاق شئ طبيعي جدا يحدث بين البشر، المهم هو السلام والاحترام” .

وكانت قد ترددت في الفترة الماضية شائعات حول انفصال نسرين طافش عن زوجها بعد قيام كلا منهما بحذف صورهما معا عبر حساباتهما على موقع انستجرام .