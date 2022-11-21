كتب امير فتحي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:51 مساءً - كشف خبير الطاقة شريف شرقاوي في تعليق له على مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” انفصاله عن زوجته الفنانة نسرين طافش .
تلقى شريف شرقاوي سؤالا من أحد المتابعين جاء فيه: “فين نسرين طافش؟ اتطلقتوا؟” .. ليجيب قائلا: “تم الطلاق بسلام وأنا احترمها كإنسانة” .
وأضاف “شرقاوي” لافتا إلى سبب الانفصال: “عدم الاتفاق شئ طبيعي جدا يحدث بين البشر، المهم هو السلام والاحترام” .
وكانت قد ترددت في الفترة الماضية شائعات حول انفصال نسرين طافش عن زوجها بعد قيام كلا منهما بحذف صورهما معا عبر حساباتهما على موقع انستجرام .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 5 شهور من ارتباطهما .. شريف شرقاوي يعلن طلاقه من نسرين طافش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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