شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "نفسى أطير" يفوز بجائزة التحريك بمهرجان الظاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم التحريك "نفسى أطير" من إنتاج المركز القومي للسينما وإخراج أسامة أبو زيد بجائزة الظاهرة لأفلام التحريك بمهرجان الظاهرة السينمائى الدولى بدورته الأولى بسلطنة عمان.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وقام بتصميم الشخصيات ريهام حسنى وتصميم الخلفيات محمد صلاح الدين، وأداء صوتى كنزى محمود، كرما محمود ، فريدة معاوية، مريم أحمد، والفيلم سيناريو محمود خليل، موسيقى أحمد بدرخان، تسجيل الحوار والمؤثرات الصوتية عصام شوشة تحريك وإخراج أسامة أبوزيد.

وتدور أحداث الفيلم حول قيمة الصدق وكيف أن الكذب يضر و لا يفيد، حيث تقدم الأم سلة بها أربعة ثمرات فاكهة لأربعة أطفال ويدعى أحد الأطفال (على) أنه يستطيع الطيران بشرط أن يأكل التفاحة الخاصة بأحد الأطفال الموجودين (كنزى)، وبعد أن يأكلها لا يستطيع إثبات إمكانيته الطيران، وبعد أن يتبين كذب (على)، تكون النتيجة أن يحرم من المشاركة فى تناول كمية أكبر متنوعة من الفاكهة التى تقدمها الأم.