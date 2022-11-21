شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة اليابانية ناعومى كاواسى: أغلب أفلامى بخلقها من الواقع اللى عيشاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل، ندوة للمخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ44، ويدير الندوة المخرج أيمن الأمير، وحضر النجم حسين فهمى رئيس المهرجان، وأمير رمسيس مدير المهرجان.

وقالت ناعومى: "كنت بلعب كرة السلة وأنا فى المدرسة ومكنتش بركز فى السينما خالص، ولما كبرت جالى الألهام انى أدخل السينما وكنت حابه أوصل مكان نشائتى للعالم فى القصص وأفلامى بحب أركز على نقط تكون غير مرئية وبطلع منها حاجات مهمة، وكنت عاوزه من البداية أقدم أفلام روائية ولكن استغرقت 10 سنوات أنى أقدم فيلم روائى".

وتابعت: "أغلب أفلامى بخلقها من الواقع اللى عيشاه من الحياة الواقعية مش بدخل على النت و أدور عن الافكار، ومش بعتمد على الذاكرة بالكلام بس بعتمد على الصورة وده اللى بعمله فى أفلامى بعتمد على الصورة فى الأول والطبيعة بطل أساسى فى الأفلام ولها دور كبير فى حياتنا فى اليابان".

ناعومي كاواسي، مخرجة بارزة في اليابان وكاتبة، نالت شهرة واسعة عالميا بعد أن حققت العديد من النجاحات المشرفة خلال مسيرتها المهنية التي انطلقت في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.