شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: بدء تصوير مسلسل "جميلة" مطلع شهر ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365"، إنه أنهى التحضيرات الأخيرة لمسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، وإنه من المقرر أن ينطلق التصوير مطلع شهر ديسمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من كل التفاصيل، خاصة التفاصيل الأخيرة التي يجريها المخرج سامح عبد العزيز.

وأشار العدل، إلى أن سامح عبد العزيز مشغول حاليًا بتصوير عمل آخر من المقرر أن ينتهى منه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه يتابع التحضيرات لحظة بلحظة، حتى يعود ويجد كل شيء جاهز لبدء التصوير.

يشار إلى أن ريهام حجاج قدمت العام الماضى مسلسل "يوتيرن" ولاقى نجاحًا كبيرًا وةقت عرضه، وشارك في بطولته على جانب ريهام كل من، توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.