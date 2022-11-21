شكرا لقرائتكم خبر عن رضا الباهى: تقديم فيلم "جزيرة الغفران" مناسب حاليًا والدين تعايش وليس صراعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج التونسي الكبير رضا الباهي في حواره مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن لتلفزيون الخليج 365، إن التغيرات والتطورات التي حدثت بعد الربيع العربي لا يمكن أن تقدم بعدها مباشرة لأن مثل هذ القضايا تحتاج أن تكون رصين وألا تنفعل بالأحداث وتقدم فيلم عنها على الفور ولكن الأمر يحتاج لوقت.

وأشار رضا الباهي، إلى أنه قدم فيلم "زهرة حلب" بانفعال لان الشباب التونسي كان يذهب لسوريا يقتل اخيه السوري وهو أمر غريب ومرفوض متسائلا ما دخل الشباب التونسي بسوريا، مضيفا أنه قدم الفيلم بحرارة وقتها وانفعال سريع.

أما عن فيلم جزيرة الغفران والذي يتناول فكرة التعايش، أكد الباهي أن فكرة الفيلم فكرة فلسفية اجتماعية تاريخية وكان لابد أن تناقش بعد وقت وبتريث، مشيرا إلى أن الدين الحقيقي هو التعايش مع الأخر وليس الصراع معه.



المخرج رضا الباهي وعلي الكشوطي



رضا الباهي

انطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.