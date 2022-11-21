شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة من ذوى الإعاقة البصرية تعزف على آلة الفلوت مع الفنان عمرو يوسف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان عمرو يوسف نصائح لطلاب جامعة عين شمس، بضرورة الاجتهاد والقراءة المستمرة والعمل بحب وشغف وأن يكتشف نفسه وموهبته.

واستمع الفنان عمرو يوسف، لعزف إحدى الطالبات من ذوى الإعاقات البصرية على آلة الفلوت، لمقطوعة موسيقية للفنان عمر خيرت، فيما أعرب الفنان عمرو يوسف عن انبهاره بما قدمته الطالبة وقدم لها التحية والتقط معها صورة تذكارية.

وتتناول الندوة التى تنظمها أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، حوارا مفتوحاً بين طلبة جامعة عين شمس والفنان عمرو يوسف حول مشواره الفني.

وأعد طلاب أسرة من أجل مصر، فيديو خاصا عن مشوار الفنان عمرو يوسف منذ طفولته، وسط استقبال حافل وتصفيق حاد من قبل الطلاب تعبيراً عن حبهم الشديد للفنان عمرو يوسف.