شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى: هذه نصيحتى لكل أم عندها طفل من ضعاف السمع (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة يسرا اللوزى، عن أحدث أعمالها خلال لقائها مع تلفزيون ”الخليج 365” من مهرجان القاهرة السينمائى، وقالت يسرا: "لسه مخلصة تصوير فيلم جروب الماميز مع الفنانة روبى وإخراج عمرو صلاح وكانت تجربة حلوة جدًا لان بقالى سنة مصورتش فيلم لأنى كانت واخده فترة إجازة السنة اللى فاتت، وكمان عندى فيلم "ليلة العيد" إن شاء الله ينزل قريب، وبالنسبة لمسلسلات رمضان بستعد لمسلسلين "المداح 3" و"جميلة" والشخصيتين بعاد عن بعض".

كما وجهت يسرا اللوزى، نصيحة لكل أسرة لديها طفل يعانى من ضعاف السمع، قائلة: "بحب أقول لأى أم وأب ولكل الأسرة ميكسفوش منه ويكونوا فخورين به ومصدقين في قدراته ونقف قدام الناس وندافع عنهم وأنهم هيبقوا كويسين، ونشرح للناس اللى حوالينا حالاتهم و بحب أساعد وأوعى كمان الأطفال إزاى يتعاملوا مع أصحابهم المختلفين".

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية المهمة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.