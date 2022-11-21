شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: الشغلانة مرهقة وأتمنى ولادى يشتغلوا حاجة تانية ولهم حرية الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عمرو يوسف، عن سعادته بالاستقبال الحافل لطلاب جامعة عين شمس، خلال استضافته بندوة فنية بالجامعة احتفالا بمشواره الفنى ومسيرته الفنية.

وقال الفنان عمرو يوسف خلال حوار مفتوح مع الطلاب، قائلا: الشغلانة مرهقة جدا وأتمنى ولادى يشتغلوا حاجة تانية بس طبعا هسيب ليهم حرية الاختيار".

وتابع: لما بدأت مكنتش عارف إنى فى يوم من الأيام هوصل للى أنا فيه دلوقتى وأكون متواجد معاكم، لافتا إلى أنه دائما يكون اختيار أدوار مختلفة لم يقدمها من قبل المعيار الأول لاختيار أعماله الفنية.

وأضاف أن ما يسعده أن يرى نجاحه فى عيون المشاهد وهناك من يناديه بالأسماء التى اشتهر بها فى الأعمال الفنية.

وتحدث عن بداية مشواره الفنى وكواليس ترشيحه لمسلسل "الدالى" مع الفنان نور الشريف، وكيفية اختياره لهذا المسلسل وكيف كان نقطة فارقة فى مسيرته الفنية .

وحول سؤال عن تعامله مع الشائعات رد قائلا: فى البداية كانت الشائعات تضايقنى ومع الوقت بركز فى شغلى وبتجاهلها، لافتا إلى أنه بصدد عمل فنى جديد يعلن تفاصيله قريبا.

وأضاف: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وغيرهم شالوا السينما على كتفهم فى السنوات الأخيرة .

وتحدث عن كيفية تقمص الممثل للدور الذى يؤديه، قائلا : الممثل يعصر نفسه فى مشهد يستدعى مشاعر قاسية للغاية حتى يؤدى الدور على أكمل وجه وهذا يعكس مدى صعوبة التمثيل.

وتابع : الموهبة تصنع فنانا ولكنها لا تصنع نجما، لافتا إلى أن كل إنسان له بصمة مختلفة عن غيره، وردا على سؤال حول دور المرأة المصرية ودور الفن، رد قائلا: المرأة المصرية مفيش زيها فى العالم والفن يلعب دور مهم فى تسليط الضوء على المشكلات وليس من أدواره الحل.