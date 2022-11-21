شكرا لقرائتكم خبر عن دياب وأيتن عامر بطلا "في التاكس" أولى حكايات مسلسل "حكايات متقاطعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق في الأيام الماضى تصوير مسلسل "حكايات متقاطعة" اسم مؤقت، للمنتجة مها سليم، والذى يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الانسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في اطار اجتماعى أسرى.

وبدأ صناع المسلسل تصوير الحكاية الأولى والتي تحمل اسم مؤقت "في التاكسى" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وبطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر عرض حكايات العمل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية خلال الفترة المقبلة.

ويتم تقديم "حكايات متقاطعة" على طريقة مسلسل "زى القمر" بموسيه الأول والثانى، والذى تناول العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزاوج، والتبنى وغيرها، وضم الموسم الأول 3 حكايات وهم "حتة منى" بطولة إلهام شاهين، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى

أما الموسم الثانى من "زى القمر" فضم 12 حكاية هي "غالية" بطولة درة ، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت" بطولة آيتن عامر، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش"، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، "فوتو شوب" بطولة ملك قورة، "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، و"حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى، و"أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى و"مريم" بطولة الطفلة ريم عبد القادر و"بينا اتفاق" بطولة عدد من الفنانين الشباب.



دياب



ايتن عامر