شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج رضا الباهى: السينما المصرية غذّت وجداننا وزرعت فينا حب الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج التونسي الكبير رضا الباهي في حواره مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن لتلفزيون الخليج 365، إن السينما المصرية غذّت وجدانه منذ الطفولة، وأنها لها دور كبير فهي التي زرعت فيه حب الانتماء للوطن العربي.

وأكد رضا الباهي أنه كان يشاهد في صغره الأفلام التجارية ولكن بعد مشاركته في نوادي السينما أصبح ينتقي ويشاهد أفلام توفيق صالح ويوسف شاهين وصلاح أبو سيف من خلال رغبة منه في تعلم المهنة من معلميها الكبار.

وأشارك المخرج الكبير رضا الباهي إلى أن مدرسة السينما المصرية مدرسة كبيرة وأنه التقي بالمخرج شادي عبد السلام يووسف شاهين وصلاح أبو سيف والنقاد سمير فريد وسامي السلاموني.



المخرج رضا الباهي وعلي الكشوطي

انطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.