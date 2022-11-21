شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى بطلة مسلسل بعنوان "بنون" من 6 حلقات بمشاركة هانى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة بسنت شوقى من تصوير جزء كبير في أحداث مسلسلها الجديد "بنون" المكون من 6 حلقات مع المخرج أسد فولادكار والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك في بطولته هانى عادل، محمود حجازى، رشا بن معاوية، رانيا ملاح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال بسنت شوقى مسلسل "دوبامين" الذى عرض مؤخرًا على قناة cbc، بطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس، حليم، ريم المصرى، بسنت السبقى، نوران ماجد، ريهام ماهر، منار سلامة، أحمد امام، هانى الطمبارى، سما المغربى وضيف الشرف أحمد بلال وتأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وحرصت بسنت شوقى على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بصحبة زوجها محمد فراج الأسبوع الماضى، كما احتفلت أيضاً الأسبوع الماضى بعيد ميلاد فراج حيث فاجأته بمداخلة هاتفية على الهواء أثناء تواجده في أحد البرامج وتحدثت واحتفلت بهذه المناسبة وسط دهشة وسعادة من جانب فراج وفى نفس الوقت تدخل التورتة الأستديو للاحتفال على الهواء.

وقدمت بسنت شوقى في شهر رمضان الماضى مسلسل اذاعى بعنوان "كمال اصطناعى" جمعها بزوجها الفنان محمد فراج وشارك في بطولته سامى مغاورى، على قنديل، فاطمة محمد على وتأليف مصطفى إبراهيم ومن إخراج زهرة رامي وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا، حول طبيب يخترع روبوت يخوض تجربة العيش مع البشر وتواجهه مواقف وأحداث كوميدية.