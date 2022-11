شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس برفقة زوجته فى حفل توزيع جوائز Governors السنوى الثالث عشر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر النجم العالمى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، كيمياء وانسجام بينهما عندما حضرا إلى السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز Governors السنوى الثالث عشر الذى أقيم فى فندق Fairmont Century Plaza فى لوس أنجلوس، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء هانكس إلى الأمسية بعد أدائه هذا العام فى فيلم السيرة الذاتية الشهير لـ باز لورمان، ألفيس، حيث لعب دور الكولونيل توم باركر، مدير موسيقى الروك أند رول منذ فترة طويلة.

ومنذ إنشائها فى عام 2009، أصبحت جوائز المحافظين نقطة توقف رئيسية على السجادة الحمراء للعديد من الطامحين لجوائز الأوسكار، وتعتبر على نطاق واسع المحطة الأولى الرئيسية فى حلبة الجوائز الموسمية، وبدا هانكس، 66 عامًا، وسيمًا وهو يشق طريقه أمام المصورين ببدلة سوداء كلاسيكية كان يرتديها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، وارتدى النجم الرائد فى هوليوود منذ فترة طويلة حذاءًا أسود اللون ونظارات بإطار كبير.



توم هانكس برفقة زوجته علي السجادة الحمراء

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه من بين جميع الأفلام التى صنعها فى حياته المهنية الممتدة لعدة عقود، يعتقد توم هانكس، أنه صنع فقط 4 أفلام "جيدة جدًا"، حيث تحدث هانكس صاحب الـ 66 عاما - في وقت سابق - وقال "لا أحد يعرف كيف يتم صنع فيلم.. على الرغم من أن الجميع يعتقد أنهم يفعلون ذلك.. لقد صنعت الكثير من الأفلام وأعتقد أن 4 منها جيدة جدا.. ومازلت مندهشا من كيفية تجميع الأفلام معا".

لم يكشف هانكس الذى تشمل أعماله Forrest Gump، وtoy story، و Sleepless in Seattle و The Green Mileعن المشاريع التى يحملها فى مرتبة أعلى من البقية، بحسب todayonline.

ومن المنتظر أن يصدر النجم الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، روايته الأولى The Making of Other Major Motion Picture Masterpiece فى مايو 2023، ويدور الكتاب حول صنع فيلم حركة خارق ضخم يتضمن نجوم كبار".



توم هانكس وزوجته

حصلت دار هاتشينسون هاينمان على حقوق نشر رواية الفنان العالمى توم هانكس الحائز على جائزة الأوسكار the making of another major motion picture masterpiece والتى من المزمع أن يتم إصدرها فى 9 مايو 2023.

وصفت دار النشر الرواية بأنها "قصة طموحة للغاية عن صناعة فيلم حركة خارق ضخم مرصع بالنجوم بملايين الدولارات، والكتاب الهزلى المتواضع الذى ألهمهم جميعًا، فعلى مدار 80 عامًا من تغيير أمريكا وبلوغ ذروة أحداث الرواية، نلتقى بمجموعة ملونة من الشخصيات بما فى ذلك جندى مضطرب عائد من الحرب، وصبى صغير مع هدية فنية، ومخرج ملهم وغريب الأطوار، ونجم سينمائى مذهل فى صعود، ومساعد إنتاج لا يكل، وعدد لا يحصى من أعضاء طاقم الفيلم الذين يصنعون معًا سحر هوليوود".