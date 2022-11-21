شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة المخرجة اليابانية ناعومى كاواسى فى مهرجان القاهرة السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الإثنين، ندوة للمخرجة اليابانية ناعومى كاواسى، رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ44، وستقام 3 عصرًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا، وتدير الندوة المخرجة فيولا شفيق.

ناعومي كاواسي، مخرجة بارزة في اليابان وكاتبة، نالت شهرة واسعة عالميًا بعد أن حققت العديد من النجاحات المشرفة خلال مسيرتها المهنية التي انطلقت في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

ولدت ناعومي كاواسي، في مدينة نارا في اليابان، التي تتخذ منها حتى اليوم مكانا لتصوير أفلامها، إذ بدأت المخرجة الشهيرة مسيرتها الفنية في عالم الصناعة من خلال مجموعة أفلام استهدفت تصوير الواقع، وتجاوزت فيها عن الصور النمطية للأعمال الوثائقية-الروائية، مما جعلها تحظى بإشادة عالمية من عدة مهرجانات ومحافل دولية.

من أبرز المهرجانات التي حصلت "كاواسي" على إشادتها، مهرجان كان السينمائي، الذي منحها عام 1997، جائزة الكاميرا الذهبية عن فيلمها الروائي الأول "Moe no Suzaku"، لتصبح بذلك أصغر مخرجة تحصل على هذه الجائزة، كما فازت من نفس المهرجان بـ 3 جوائز أخرى عن فيلميها "Mogari no mori" عام 2007، و"Hikari" في 2017، بالإضافة إلى جائزة عام 2009.

وفي عام 2000، حصل فيلمها "Hotaru" على جائزة الفيبريسي من مهرجان لوكارنو بجانب ترشحه لجائزة الفهد الذهبي، فيما فاز فيلم "Tarachime" عام 2006 بتنويه خاص من نفس المهرجان، هذا بخلاف العديد من الجوائز الأخرى.

تعمل أيضًا "كاواسي" كمخرجة إعلانات تجارية ومنسقة موسيقية "دي جي" في برامج الراديو، وكاتبة مقالات ومتابعة محبة لأنشطة التعبير الفني المختلفة بما في ذلك فن الخط والتركيبات الفنية.

وبصفتها المديرة التنفيذية لمهرجان نارا السينمائي الدولي، الذي أطلقته في عام 2010، تركز كاواسي على رعاية الجيل القادم من الفنانين وصانعي السينما وأنتجت تسعة أفلام في هذا المسعى.