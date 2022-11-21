شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تخضع لكشف طبى في لبنان.. وتعلق: أنا طالع عينى ومش بدلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن خضوعها لكشف طبى فى لبنان، وإجراءها بعض التحاليل الطبية أثناء تصوير مسلسلها الجديد " سيب و أنا سيب"، ولم تكشف عن عن سبب إجراءها الفحوصات.

ونشرت هنا الزاهد صورة، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" الناس اللي فكراني مدلعة في لبنان أنا طالع عيني ومكان المحاليل اهيه.. شكرا".



هنا الزاهد

و مسلسل"سيب وأنا سيب"، يشاركها البطولة الفنان أحمد السعدنى، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم هنا الزاهد واحمد السعدني ومحمود البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمد جمعة وآية سماحة، وتدور أحداث مسلسل "سيب وأنا أسيب" حول زوجين هما احمد السعدني وهنا الزاهد ومعهما مجموعة أصدقاء لهما منذ الطفولة ونتابع تأثير هذه العلاقات عليهم.

كما تنتظر طرح فيلم "مستر إكس" مع النجم أحمد فهمى، العام المقبل ويشارك في بطولته كل من أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.