شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال خالد حماد فى أولى حفلات مؤلفى الموسيقى الدرامية بالأوبرا.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أولى سلسلة الحفلات التى استحدثتها دار الأوبرا المصرية لأعمال مؤلفى الموسيقى التصويرية والدرامية فى أعمال الموسيقار خالد حماد وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 23 نوفمبر على المسرح الكبير بسهرة لمؤلفات الموسيقار خالد حماد بمشاركة المطربتين ريهام عبد الحكيم ومروة ناجي وأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

يتضمن البرنامج نخبة من مؤلفات حماد البارزة التى تم توظيفها فى أعمال درامية منها التجربة الدانماركية، آوان الورد، نجيب زاهي زاركش، أمير الظلام، اللي بالي بالك، العراف، الشبح، بيليه، كايرو تايم، صاحب السعادة، الكبار، سمير وشهير وبهير، عوالم خفية، أفريكانو، فلانتينو، العشق والدم، صعيدى فى الجامعة الأمريكية، راجعين يا هوى، إذاعة حب، أحلى الأوقات، عمارة يعقوبيان، شورت وفانلة وكاب، معالي الوزير، بالإضافة إلى جاي على بالي ويا جلاد البشر.

جدير بالذكر أن الموسيقار خالد حماد من مواليد 1971، تخرج فى المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1995 وألتحق بالمعهد العالي للسينما ، شارك بموسيقى وألحان بعض الإعلانات التليفزيونية ثم قام بوضع الموسيقى لبعض حلقات فوازير (حاجات ومحتاجات) لشريهان عام 1993 حتى شارك بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الافلام السينمائة والمسلسلات التليفزيونية وموسيقى بعض برامج الأطفال الشهيرة .