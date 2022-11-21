شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة وأبطال "حرب نفسية" ينتهون من تصوير آخر مشاهد المسلسل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة أروى جودة وأبطال مسلسلها الجديد "حرب نفسية" المكون من 15 حلقة، آخر مشاهد العمل، اليوم الإثنين، والتي تجمع بين معظم الفنانين المشاركين في البطولة، على أن يستكمل مخرج العمل أحمد شفيق عمليات المونتاج والمكساج وتجهيز اللعمل للعرض على احدى القنوات الفضائية وكذلك المنصات الرقمية قريبا.

مسلسل "حرب نفسية" بطولة كل من: أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتجسد أروى ضمن أحداث المسلسل دور سيدة متزوجة من ضابط شرطة ويواجهان العديد من المواقف فى إطار سيكو دراما.

ويعرض لأروى جودة حالياً في السينمات فيلم "أشباح أوربا" الذى تشارك فيه بظهور خاص والعمل بطولة هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، باسم سمرة، عباس أبو الحسن، بيومى فؤاد، سعد المختار، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

وكان آخر أعمال أروى جودة مسلسل "بابلو" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بطولة كل من: حسن الرداد، نجلاء بدر، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، محمود حجازى، ساندى على، دارين حداد، عمر الشناوى دنيا سامى وأمينة المغربى، وتأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.