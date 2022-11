شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسورث وزوجته إلسا باتاكى فى شوارع مانهاتن قبل الاحتفال بعيد زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص نجم هوليود كريس هيمسورث وزوجته إلسا باتاكي على الاستمتاع بحياته بعيدًا عن أعين الكاميرات من وقت لآخر إلا أنهما مؤخرًا تم رصدهما من قبل المصورين، وهما يتوقفان لتناول طعام الغداء ثم يتجولان في حي تريبيكا في وسط مانهاتن يوم الجمعة الماضية.

وذكر تقرير الديلي ميل أن الثنائى والذي سيحتفل قريبًا بعيد زواجهما الثاني عشر ، ظهرا في قمة التناغم، وهما يمسكان بأيديهما بينما كانا يغادران مطعمًا.



كريس هيمسورث وزوجته

جدير بالذكر أن أحدث أعمال كريس هيمسورث هو فيلمه الجديد Thor: Love and Thunder، والذى حصل على تقييم وصل إلى 71 % من خلال موقع Rotten Tomatoes، مما يضعه قبل أفلام مثل The Incredible Hulk الذى حصل على تقييم وصل إلى 67% و Thor: The Dark World الذى حصل على تقييم وصل إلى 66%، ولكن لا يزال فيلم Eternals هو الفيلم الأقل تصنيفًا في عالم MCU، حيث حصل على تقييم وصل إلى 47%.

تستند النتيجة الحالية لـ Thor: Love And Thunder على 154 تقييمًا من النقاد العالميين الذى استطاعوا مشاهدة العمل بشكل حصرى، في مراجعة موقع "Rolling Stone"، كتب ديفيد فير: "تصادم الحبكات الفرعية، والفوضى خلال الفيلم من أكثر نقاط الفيلم ضعفا، وبالرغم من أن الإضافات الجديدة إلى عالم الآلهة والوحوش في Marvel Cinematic Universe يعد مكان مقدس للفوضى ألا أنه لم ينقذ العمل".