شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هدسون على طريقة سيدات الأعمال أثناء الترويج لـ A Knives Out والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة كيت هدسون على الترويج لأحدث أعمالها Kate Glass Onion: A Knives Out Mystery Tastemaker من خلال ارتداء اطلالة على طريقة سيدات الأعمال أثناء حضورها العرض الخاص للعمل في لوس أنجلوس وفقاً لما ذكره تقرير لموقع الديلي ميل.

فقد ارتدت نجمة فيلم The Bride Wars ، والبالغة من العمر 43 عامًا، سترة طويلة كبيرة الحجم مع بنطلون متناسق وأحذية منصة سوداء.

انضم إليها في هذا الحدث النجوم المشاركون إدوارد نورتون، وجانيل موناي، وكاثرين هان، بالإضافة إلى ريان جونسون والممثل سول روبينيك.



كيت هدسون



كيت هدسون